В Уфе начата проверка по факту отравления студентов музыкального колледжа в Уфе

Управление Роспотребнадзора по Башкирии начало эпидемиологическое расследование по факту массового обращения за медицинской помощью студентов среднего специализированного музыкального колледжа, расположенного на улице Пушкина в Уфе.

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, недомогание почувствовали 12 студентов. Питание студентам колледжа, отметили в ведомстве, «предоставляет сторонняя организация».

Как сообщили в пресс-службе управления Роспортребнадзора, проводятся лабораторные исследования, проверяется персонал пищеблока ссуза. Столовая колледжа временно закрыта до выяснения обстоятельств ЧП. Угрозы распространения инфекции нет, отметили в ведомстве.

Собственную проверку начала прокуратура республики. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования,— пояснили в ведомстве. — Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты эпидемиологического расследования по данному факту».

Это не первый случай массового отравления студентов в Уфе. В октябре шесть учеников Уфимского торгово-экономического колледжа были госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением.

Майя Иванова

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