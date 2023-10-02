Шесть студентов колледжа Уфы поступили в инфекционную больницу

Шесть студентов Уфимского торгово-экономического колледжа госпитализированы в инфекционную больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. В минздраве республики сообщили, что у пострадавших диагностировано отравление.

Республиканское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование, во время которого будут проведены лабораторные исследования и проверен персонал пищеблока колледжа, говорится в сообщении надзорного ведомства. Работа пищеблока приостановлена до решения суда, угрозы распространения инфекции нет, отметили в Роспотребнадзоре.

Влада Шипилова

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