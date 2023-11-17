Двое воронежцев попали под уголовное дело за запуск фейерверков с крыши автобуса

На двоих жителей Новоусманского района Воронежской области завели уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы) за запуск фейерверков при поездке по проспекту Революции в Воронеже на крыше автобуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Имена фигурантов не называются.

Инцидент произошел вечером 15 ноября. В ходе предварительного следствия установлено, что молодые люди в возрасте 22 и 25 лет «грубо нарушали общественный порядок, выражая неуважение к обществу» на крыше ЛиАЗа маршрута №9КА. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Типичный Воронеж».

Сотрудники отдела ГИБДД по Воронежу «в кратчайшие сроки» задержали злоумышленников и отправили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Впоследствии суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Маршрут №9КА обслуживается муниципальным перевозчиком «Воронежпассажиртранс». В управлении транспорта заявили, что в описанной ситуации «нельзя переносить всю ответственность на водителя»: «Каждый автобус, как и любое другое транспортное средство, имеет слепые зоны. И чем автобус больше, тем больше могут быть эти зоны. Кроме того, они находятся в условиях повышенной, в том числе, стрессовой нагрузки. Не ожидая, что кто-то из пассажиров решит прокатиться "с ветерком" на крыше большого ЛиАЗа, курсирующего по оживленной магистрали, водитель может попросту не сразу это заметить — в первую очередь он наблюдает за дорожной ситуацией, взаимодействует с пассажирами».

В ведомстве добавили, что сегодня ответственность за хулиганство на транспорте предусмотрена в двух статьях Уголовного кодекса РФ — в указанной 213 (максимальная санкция — восемь лет колонии) и в 267.1, которая устанавливает наказание за «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» (максимальное наказание — два года колонии).

Алина Морозова

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