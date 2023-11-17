Курорты Краснодарского края побили рекорд по турпотоку

Курорты Краснодарского края с начала 2023 года приняли 17,5 млн туристов. До конца года планируется увеличение числа туристов до 18,5 млн, что превысит рекорд края более чем на 1 млн человек, сказал на совещании регионов России по предстоящему зимнему туристическому сезону вице-губернатор Александр Руппель. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что в зимний сезон ожидается более 2,5 млн отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По состоянию на 15 ноября мы побили исторический рекорд — приняли уже 17,5 миллиона. По итогам года мы ожидаем не менее 18,5 миллиона туристов»,— сказал господин Руппель (цитата по «Прайму»).

Прошлый рекорд был установлен в 2022 году, когда регион посетили более 17,4 млн человек. Количество отдыхающих превысило пиковые значения 2014 и 2018 годов, когда в регионе проходили Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. В те годы количество туристов составило 13 млн и 16 млн человек соответственно.

Номерной фонд гостиниц Краснодарского края на декабрь—январь забронирован уже на 40%, в горных курортах Сочи — почти на 60%. Наибольшей популярностью пользуется горный кластер в Сочи, санатории и отели Геленджика и Анапы, сообщил господин Кондратьев. Он отметил интерес туристов к другим направлениям отдыха в регионе, в частности к горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов и Горячему Ключу. По словам губернатора, глубина бронирования отдыха в Краснодарском крае достигает четырех месяцев.

Подробнее о тратах россиян на внутренний туризм — в материале «Ъ» «Родина и сопутствующие расходы».

Александра Горошилова