Госдума одобрила приоритетное трудоустройство военных и добровольцев

Депутаты Госдумы приняли поправки, которые дают возможность военнослужащим и добровольцам проходить профобучение и получать дополнительное профобразование в приоритетном порядке. Такие изменения внесли ко второму чтению поправок к закону «О занятости населения в РФ».

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Согласно документу, приоритетным правом на образование и обучение будут обладать безработные, которые отслужили по призыву, в том числе по мобилизации или по контракту, а также бывшие добровольцы. Это право будет действовать три года после окончания срока действия контракта о военной службе.

Нынешним летом в Госдуму внесли поправки, позволяющие военнослужащим—инвалидам боевых действий бесплатно проходить переподготовку. Однако депутаты приняли их только в первом чтении.

Согласно статистике Росстата, в 2021 году в России было 1,5 млн ветеранов боевых действий. Летом 2023 года первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что статус ветерана боевых действий получили больше 133 тыс. участников военного конфликта на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина