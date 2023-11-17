ФАС провела в Ростовской области проверку производителей куриного мяса

Управление Федеральной антимонополной службы (ФАС) России по Ростовской области провело проверку производителей куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась в связи с повышением оптовых цен на куриное мясо и яйца. Эксперты проанализируют, не заключали ли компании антиконкурентных соглашений.

«Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации»,— говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки в отношении 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Как сообщила пресс-служба ФАС, кроме Ростовской области проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.

Кристина Федичкина