Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС провела в Ростовской области проверку производителей куриного мяса

Управление Федеральной антимонополной службы (ФАС) России по Ростовской области провело проверку производителей куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась в связи с повышением оптовых цен на куриное мясо и яйца. Эксперты проанализируют, не заключали ли компании антиконкурентных соглашений.

«Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации»,— говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки в отношении 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Как сообщила пресс-служба ФАС, кроме Ростовской области проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...