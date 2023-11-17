Подростки до смерти избили бездомного на Алтае

Группу подростков, до смерти избивших бездомного, задержали в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, 12 ноября в городе Камень-на-Оби трое подростков 13, 14 и 16 лет пришли на территорию котельной. Увидев бездомного, лежащего рядом с теплотрассой, они жестоко его избили. Мужчина умолял о пощаде, но подростки продолжили наносить удары. От полученных травм потерпевший в последствие скончался. По факту смерти 54-летенего бездомного следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека)

Правоохранители установили причастных к расправе над мужчиной. В ходе допроса подростки дали признательные показания. Следователи готовят ходатайство в суд об аресте в отношении 16-летнего подозреваемого. Его 14-летнего сообщника отпустили под подписку о невыезда.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что двум подросткам 13-ти и 14-ти лет из Новосибирска предъявили обвинение в совершении убийства. Установлено, что в ноябре несовершеннолетние напали на прохожего. Ножом они нанесли ему множественные удары, мужчина скончался на месте.

В тот же день двое этих подростков и их 17-летний сообщник напали на другого прохожего. Угрожая ему металлическим предметом, они похитили у мужчины имущество и скрылись с места происшествия.

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Илья Николаев