Группа подростков в Новосибирске обвиняется в убийстве и разбойных нападениях

Обвинение в совершении убийства и разбоя предъявлено двум подросткам в Новосибирске, сообщает СУ СКР по региону. Установлено, что в ноябре подросток 14 лет и его 13-летний приятель, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, напали на прохожего. Ножом они нанесли ему множественные удары, мужчина скончался на месте.

В тот же день двое этих подростков и их 17-летний сообщник напали на другого прохожего. Угрожая ему металлическим предметом, они похитили у мужчины имущество и скрылись с места происшествия.

Подростки 14 и 17 лет заключены под стражу Несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности помещен в центр временного содержания для малолетних правонарушителей.

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Анна Егорова