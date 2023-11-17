Спрос подростков из Екатеринбурга на трудоустройство вырос на 35%

Интерес екатеринбургских подростков в возрасте от 14 лет на трудоустройство в ноябре 2023 года вырос на 35%. Спрос работодателей на молодых сотрудников увеличился в 4,1 раза, относительно показателей прошлого года. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

Подростки в ноябре чаще интересовались вакансиями в сфере производства и сельского хозяйства. Отмечается, что число вакансий в этой отрасли также увеличились на 32%. В ноябре средняя предлагаемая заработная плата для молодежи составляет 52,8 тыс. руб. в месяц, что на 2% больше, чем в прошлом году.

«При трудоустройстве молодого кандидата важно учитывать, что подростки на уровне закона должны быть ограждены от избыточной нагрузки, ночных смен и физически тяжелого труда. В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 24 часов в неделю, а для сотрудников 16-18 лет — допустимо 36 часов при условии, что в период каникул школьник может уделять труду больше времени»,— рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Напомним, в ноябре в столице Урала количество вакансий с оплачиваемым питанием и проездом увеличилось в 3,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Более всего увеличилось количество вакансий с оплатой питания и проезда в сфере домашнего персонала (в 6,1 раз за год). Средняя предлагаемая зарплата за данный период выросла в 2,3 раза до 64,4 тыс. руб.

Полина Хабарова

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