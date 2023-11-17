Проект реставрации Спасской башни в Казани выиграл премию «Золотой Трезини»

Проект реставрации и музеефикация Спасской башни Казанского кремля выиграл премию «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации». Об этом объявили на торжественной церемонии награждения в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спасская башня заработала после реставрации 1 сентября этого года. В ее интерьере сохранились обнаруженные проходы с лестницами, подлинные 250-летние балки, лестница времен СССР, а также открыта стена XVI века, демонстрирующая этапы перестроек здания.

Кроме того, на территории башни заработал музей. И на его территории основными объектами являются раскрытые элементы кладки и особенности конструктива построек.

"Ъ-Казань"