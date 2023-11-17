На строительство метро в Нижнем Новгороде добавят более 1,4 млрд рублей

Комиссия городской думы по транспорту рекомендовала принять поправки в бюджет Нижнего Новгорода 2023 года. Его доходы увеличены на 1,835 млрд руб., в первую очередь за счет межбюджетных трансфертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из крупных трат предварительно одобрено увеличение расходов на продление метрополитена до Сенной площади и второй проект по строительству станции метро в Сормовском районе – на эти цели дополнительно выделяется 1,36 млрд руб.

По словам заместителя директора городского департамента финансов Владимира Лакасева, еще 62 млн руб. выделяется на строительство дороги в ЖК «Окский берег».

Расходы на проектирование и строительство дублера проспекта Ленина (в границах улиц Баумана, Попова, участок от Молитовского до Мызинского моста), наоборот, сокращены на 149,5 млн руб. – срок реализации этого дорожного проекта переносится на более позднее время. Дублер стоит порядка 15 млрд руб., реализовать этот проект власти хотят по концессии, так как бюджетного финансирования на этот проект нет.

Экономия на конкурсах и невостребованных проектах составила 113,2 млн руб, эти средства дополнительно перераспределены на ремонт и содержание дорог Нижнего Новгорода.

С учетом предложенных поправок прогнозируемые доходы городского бюджета в этом году составят 62,72 млрд руб., расходы – 66,31 млрд руб., дефицит – 3,59 млрд руб.

Иван Сергеев