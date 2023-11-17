«Видимо, IFAB пришло время напомнить о себе»

В футболе могут ввести десятиминутные удаления, такое наказание арбитры смогут применять за несогласие с решениями судей. Пока нововведение лишь обсуждается Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Изменят ли еще раз правила? И нужны ли популярному виду спорта такие нововведения? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Golovkin / AP Фото: Pavel Golovkin / AP

Международный совет футбольных ассоциаций существует с 1986 года и занимается как раз регулированием правил популярной игры. В этот раз организация решила защитить арбитров от нападок разъяренных спортсменов, которые недовольны вердиктами людей в черном.

В последнее время мы действительно часто видим, как чуть ли не вся команда бросается на судью во время встречи, если считает его решение неправильным. После предварительных консультаций чиновники попробуют пресечь подобные истории и ввести временное удаление игроков на десять минут.

Сажают же нарушителей на скамейку штрафников в хоккее, значит, и в футболе подобное возможно. Идея странная, но если уж об этом заговорили в IFAB, то положительное решение могут принять быстро, заметил футбольный арбитр Игорь Федотов: «Сейчас все реально. Совет пытается что-то новое ввести в игру, как это было с VAR или с решением по числу возможных замен во время матча».

Другой вопрос — нужна ли такая мера в футболе? Ведь за агрессивное поведение или споры с арбитром уже давно работает привычная система наказаний — желтые и красные карточки. Зачем придумывать что-то новое, непонятно.

Временные удаления будут только мешать, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть уже четкая, отлаженная система. Хулигански выражаешь свое негодование в адрес судьи, получи желтую или красную карточку, и тема закрыта.

Футбол очень консервативен по своей природе, и редко что в нем меняется. Даже VAR вызывает много нареканий не только в России, но и в Великобритании, и в других странах».

Правда, стоит сказать, что в низших английских лигах правило временных удалений уже действует, и чиновники отмечают, что после его введения с арбитрами стали спорить значительно реже. Но одно дело — любительские матчи, которые ничего не значат, а другое — истории со звездами, трансферная стоимость которых поражает воображение.

Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что новые правила могут добавить в игру скандалов и даже серьезных травм: «Спортсмены во время матча разогретые, готовы играть, в них адреналин кипит. После вынужденного перерыва футболист же остынет и после выхода на поле может получить травму.

Кроме того, есть простые игроки, а есть звезды. И если Месси или Роналду начнут проявлять неспортивное поведение, арбитры будут отправлять их на скамейку? Мне бы было интересно на это посмотреть».

В конце ноября чиновники соберутся в Лондоне, чтобы взвесить «за» и «против» и принять решение о том, нужны ли мировому футболу десятиминутные удаления. И даже если адекватность победит, желания добавить те или иные нововведения у функционеров IFAB, уверен, не станет меньше. Они не просто так постоянно меняют трактовки тех или иных устоявшихся правил.

Ведь совету нужно постоянно доказывать, что организация не просто так получает ежегодное многомиллионное финансирование от FIFA. Между тем резонансных решений от организации не было уже давно, и после революционного утверждения системы VAR о IFAB почти не слышно. Видимо, пришло время напомнить о себе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".