В Новосибирске до 1 февраля перекроют улицу Ленина для автомобилистов

Мэрия Новосибирска приняла решение о перекрытии улицы Ленина для подготовки к Новому году. Улица будет доступна для пешеходов с 17 ноября текущего года 1 февраля следующего, говорится в постановлении администрации города.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» вице-мэр Анна Терешкова, работы по украшению начнутся со дня перекрытия. Улицу планируется украсить елками, разместить украшения поверх дороги, а также провести иллюминацию по всей территории.

В ноябре прошлого года прокуратура Новосибирской области вынесла представление мэру Анатолию Локотю об устранении нарушений законодательства в связи с перекрытием ул. Ленина с 6 ноября по 10 февраля. Проверка установила, что проект организации дорожного движения на период перекрытия улицы не был разработан, дорожные знаки установлены не по ГОСТу, а информация о введении таких ограничений была опубликована с нарушением законодательства.

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Александр Киселев