Суд принял требование АИР к Борису Дубровскому на 412 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР, учредитель – министерство экономического развития региона) о включении в реестр требований кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского 412 млн руб. Решение принято 16 ноября, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 12 декабря. Конкурсный управляющий АИР региона просит включить 412 млн в третью очередь реестра требований, а также приостановить производство до вступления в законную силу решения по заявлению о привлечении Бориса Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам агентства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце октября в рамках дела о банкротстве АИР Челябинской области суд принял заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника правительства Челябинской области, минэкономразвития, эк-губернатора Бориса Дубровского, бывших замглавы региона Руслана Гаттарова и министра экономического развития Сергея Смольникова, экс-директоров АИР Анатолия Лобко и Алексея Бобова, а также бывших члены наблюдательного совета агентства Николая Дейнеко, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Александра Гончарова, Евгения Тефтелева и Константина Захарова.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте