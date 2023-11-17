30-я юбилейная Международная выставка «ЮГАГРО» откроется в Краснодаре

Более 600 участников из 14 стран мира, 4 павильона, 3 открытые площадки, все новинки АПК ждут российских аграриев на «ЮГАГРО 2023».



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С 21 по 24 ноября 2023 года в Краснодаре пройдет 30-я юбилейная Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО».

Новинки техники, технологий, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции представят свыше 600 отечественных и иностранных компаний. Среди иностранных участников производители и поставщики из таких стран мира, как Беларусь, Нидерланды, Киргизия, Южная Корея, Польша, Индия, Азербайджан, Греция, Италия, Венгрия, Словения, а также компании из Турции и Китая, которые будут представлены на национальных стендах.

В 2022 выставку посетили аграрии из 75 регионов России: от Сахалина и Приморья до Калининграда.

В рамках «ЮГАГРО 2023» запланировано проведение свыше 40 деловых мероприятий, посвященных самым острым вопросам АПК. Среди спикеров первые лица крупнейших компаний, представители государственных органов и отраслевых союзов, а также лидеры мнений сельскохозяйственной индустрии.

От первых лет «ЮГАГРО» до юбилея

Первое признание в выставочной индустрии «ЮГАГРО» получила в 2001 году: именно тогда ей был присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок. В 2006 году «ЮГАГРО» получила статус мероприятия федерального уровня.

С 2007 по 2014 год общая площадь экспозиции «ЮГАГРО» выросла на 15%, а количество участников — на 10%. В этой связи выставка не раз была удостоена престижных званий, и в 2014 году «ЮГАГРО» стала сельскохозяйственной выставкой в России, на которой был представлен полный спектр продукции и услуг для агропромышленного комплекса: от сельхозтехники и запчастей для нее до стандартизации и автоматизации в сфере АПК.

Важной вехой в истории выставки стал переезд в 2015 году в ВКК «Экспоград Юг» — современный выставочный комплекс. С 2015 по 2019 год количество посетителей выставки выросло на 20%: на «ЮГАГРО 2019» приехали 18 670 специалистов агропромышленных предприятий из 47 стран мира и 72 регионов России.

В 2022 году «ЮГАГРО» в очередной раз подтвердила статус главного аграрного события года. За 4 дня «ЮГАГРО 2022» посетили 18 187 специалистов АПК из 75 регионов России и 39 государств. 600 компаний из 12 стран мира приняли участие в работе выставки. В течение 4-х дней в рамках деловой программы «ЮГАГРО 2022» было проведено 33 мероприятия. Эксперты аграрного рынка обсуждали развитие АПК России в новых экономических условиях, федеральную и региональную поддержку сельхозтоваропроизводителей, взаимодействие власти с агрохолдингами и производителями сельскохозяйственной продукции.

Международной выставке «ЮГАГРО» 30 лет!

По мнению аграриев, только на «ЮГАГРО» можно провести встречи с партнерами, которые приезжают на выставку из всех регионов России, на одной выставочной площадке найти и осмотреть новинки сельхозтехники и оборудования, изучить современные агротехнологии, ознакомиться со средствами защиты и удобрениями и, кроме этого, поделиться опытом с аграриями соседних регионов.

Экспозиция «ЮГАГРО 2023» будет разбита на четыре раздела: сельскохозяйственная техника и запчасти, агрохимия и семена, оборудование для хранения и переработки, а также полив и теплицы.

Традиционно масштабным будет раздел «Сельскохозяйственная техника. Запчасти», где новинки и лучшие продукты представят более 240 компаний. Экспозиция займет павильоны 1 и 3.

Посетителей ждут зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора, жатки, валкообразователи, техника для обработки почвы и внесения удобрений, а также беспилотные аппараты, прицепные транспортные средства и комплектующие.

По отзывам посетителей, раздел «Агрохимия и семена», где свою продукцию представят свыше 180 компаний, является самым крупным в России. На стендах участников посетителей выставки ждут микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур и многое другое. Экспозиция будет расположена в павильоне 4.

В павильоне 2 посетители выставки смогут найти «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» (более 100 компаний) и «Оборудование для полива и теплиц» (более 60 компаний). Производители и поставщики представят зерноочистительные сепараторы, оборудование для дражирования семян, прессы для отжима масла, оборудование для переработки овощей и фруктов, оборудование для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой промышленности, холодильное оборудование и многое другое. Для закрытого грунта будут представлены: тепличная пленка, системы для досвечивая растений, отопительное и ирригационное оборудование для теплиц, проекты промышленных тепличных комплексов и туннельных пленочных теплиц.

Рекордная по своим масштабам экспозиция ожидает посетителей на открытых площадках 1–3, где будут представлены разделы «Сельскохозяйственная техника и запчасти», «Оборудование для полива и орошения», а также «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции». Посетители смогут увидеть демонстрации новинок техники и технологий.

Свыше 40 мероприятий деловой программы

Деловая программа выставки «ЮГАГРО» традиционно выступает платформой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, бизнеса и власти и объединяет ключевых игроков в обсуждении самых острых и актуальных вопросов развития АПК.

В течение 4-х дней пройдут более 40 мероприятий, среди которых пленарное заседание, конференции, круглые столы, семинары, презентации и многое другое.

Ключевым мероприятием в бизнес повестке «ЮГАГРО» станет пленарное заседание, которое состоится 21 ноября и даст старт деловой части выставки. В этом году лидеры АПК обсудят продовольственную безопасность страны. Модератором заседания выступит Элина Тихонова, ведущая телеканала РБК.

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки — компания «Мировая техника»

30-я юбилейная Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» состоится 21–24 ноября 2023 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1.

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