Суд отклонил жалобу на арест экс-депутата Дмитрия Соколова

Ярославский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест экс-депутата муниципалитета Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана «Сквер». Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что экс-депутат и бывший и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрий Соколов обвиняется в поджоге и покушении на убийство. В пожаре, произошедшем в ночь с 30 на 31 октября, пострадала женщина. Господин Соколов признает вину в поджоге, но, как отмечает его адвокат, умысла на причинения вреда здоровью людей у него не было. Кировский суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и заключил господина Соколова под стражу на 2 месяца, до 30 декабря.

Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу на постановление суда с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест. Сегодня ярославский облсуд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.

«Ярославский областной суд сегодня оставил без изменения постановление Кировского районного суда г. Ярославля от 2 ноября 2023 года, которым в отношении Дмитрия Соколова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 30 декабря 2023 года»,— сообщили в облсуде.

Алла Чижова