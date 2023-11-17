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Коммерсантъ FM
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Песков назвал цензуру необходимостью военного времени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает цензуру необходимой в «военное время». Об этом он сказал в интервью студенческому проекту «МГИМО 360» (опубликовано на YouTube).

«В военное время должна быть определенная цензура и должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом»,— сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что сейчас «время жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти».

На форуме «Территория смыслов» в августе 2023 года Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ живут в состоянии «абсолютной военной цензуры». От спецслужб, по его словам, журналисты получают сливы информации, которые зачастую являются фейками. Тогда он добавил, что России необходимо конкурировать с западными изданиями в этом направлении.

13 ноября Россия представила доклад о состоянии прав человека в стране. Представитель Генпрокуратуры Наталья Емелькина напомнила, что в России «цензура запрещена», а Конституция гарантирует свободу мысли и слова.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Санкции не затронули права человека».

Петр Бузлаев

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