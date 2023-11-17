Стоимость портовой ОЭЗ в борском затоне подорожала до 16 млрд рублей

Весной 2024 года правительство Нижегородской области направит на рассмотрение Минэкономразвития РФ проект портовой экономической зоны (ОЭЗ) с зерновым терминалом на Бору.

Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 16 млрд руб. Региональные власти готовы вложить треть этой суммы (около 5 млрд руб.) в виде имущественного взноса, которым выступят причальные стенки и портовая инфраструктура, рассказал «Ъ-Приволжье» директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Сейчас правительство договаривается с Росимуществом о передаче действующих причальных стенок в областную собственность.

Портовую ОЭЗ хотят построить для экспорта зерна из Нижегородской области. Например, в 2023 году аграрии региона произвели 2,17 млн т зерна из-за чего произошел кризис перепроизводства. Из-за отсутствия возможность продать большую часть урожая сельское хозяйств региона понесло потери, которые превысили 10 млрд руб.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 12 млрд руб.

Подробности проекта читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Инвесторов зовут к причалу».

Роман Рыскаль, Ирина Андреева