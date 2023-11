Арт в витринах

Тема эта невероятно масштабна, ведь ювелирное дело привлекает художников и скульпторов давно, а женщины никогда не прочь украсить себя оригинальными произведениями, пусть даже из латунной проволоки и без драгоценных камней. Направление art jewelry, набравшее популярность в 1950–1960-х, окончательно стерло различия между академическим и декоративно-прикладным искусством. Теперь художественные произведения живописцев и скульпторов можно носить как украшения, а сами художники начинают творческие эксперименты в ювелирном искусстве. Одна из баек о Пикассо гласит, что неугомонный гений, скучая в кресле дантиста, придумал сделать ожерелье из медицинских инструментов и вырванных зубов. Другое знаменитое ожерелье было изготовлено сюрреалистом Ман Реем для жены этнографа Вильяма Сибрука: садистские наклонности Ман Рея тогда обсуждал весь Париж: массивный серебряный ошейник хоть и выглядел эффектно, но практически не давал своей «жертве» дышать.

От скульптуры к броши

Американская галеристка Пэгги Гуггенхайм страстно коллекционировала не только полотна художников, но и авторские украшения. Большинство из этих предметов были сделаны теми самыми мастерами, чьи работы были выставлены в ее венецианском палаццо. Ив Танги преподнес ей серьги с лунным пейзажем, а Александр Колдер — огромные проволочные серьги-мобили в духе собственных кинетических скульптур. В 1942 году на открытии своей нью-йоркской галереи The Art of This Century она появилась в двух разных серьгах, намекая на то, что сюрреализм и абстракционизм ей одинаково близки. Самый плодовитый художник XX столетия Пабло Пикассо тоже не оставался в стороне от ювелирного дела. В 1930-х для своей возлюбленной Доры Маар художник делал кольца с ее портретами собственного авторства в технике полихромной эмали, а в 1970-х совместно с ювелирным ателье Франсуа Гюго выпустил лимитированную серию украшений. Художница Ники де Сен-Фалль вместе с итальянскими ювелирными мастерами Gem Montebello делала миниатюрные версии своих мультяшных многоцветных скульптур: броши с улыбающимися змеями, подвески в виде пухленьких ликующих дамочек по имени Нана, сюрреалистичные колье с губами, глазами и руками. Драгоценный сюрреализм, но в чуть менее веселом варианте создавал Сальвадор Дали. Художник стремился «показать ювелирное искусство в истинной перспективе, где дизайн и мастерство должны цениться выше материальной ценности драгоценных камней, как во времена Возрождения». Свои работы он делал вместе с нью-йоркским ювелиром Карлосом Алемани. Самые знаменитые его творения — брошь Mae West с рубиновыми губами и жемчужными зубами (1949 года) и The Eye of Time — глаз с эмалевыми часами вместо радужной оболочки.

Многие из перечисленных выше ювелирных произведений можно было увидеть в 2011 году на выставке «От Пикассо до Кунса: художник в роли ювелира» в нью-йоркском Музее искусства и дизайна, спустя несколько лет более расширенная экспозиция была показана в парижском Музее декоративного искусства под названием «От Колдера до Кунса: украшения художников». Ее идейным вдохновителем стала коллекционер Диана Вене. Ее собрание началось с кольца в виде скрученной полоски из серебряной проволоки, которое в качестве предложения руки и сердца ей преподнес ее будущий муж скульптор Бернар Вене.

Художники для больших брендов

Традиция приглашать независимых художников к сотрудничеству особенно сильна в доме Tiffany & Co. Американский бренд привлекал к созданию украшений самых выдающихся и неординарных персонажей из мира искусства: от дочери Пабло Пикассо Паломы до архитектора Фрэнка Гэри. Последними по времени — и самыми спорными — стали коллаборации с художником Дэниелом Аршамом.

Сальвадор Дали для марки Piaget придумал серию часов и украшений Dali d`Or с собственной именной золотой монетой, имевшей четыре номинала. А Жан Кокто, выдающийся творческий персонаж на арт-сцене XX столетия, нарисовал для Cartier знаменитое кольцо Trinity из трех колечек разных оттенков золота.

Бестселлеры Bulgari тоже преобразились благодаря художникам. Над культовым кольцом B.zero1 поработал Аниш Капур, превратив традиционную спираль в отполированную до зеркального блеска стальную поверхность. А легендарная Заха Хадид произвела архитектурную деконструкцию кольца, вдохновленного римским Колизеем.

Последний по времени арт-проект посвящен 75-летию Serpenti. Знаменитый змеиный мотив Bulgari переосмыслили Рефик Анадол, Давид Куайола, Даниэль Розин, Кейт М. и другие современные художники. Их инсталляции, в том числе иммерсивные, до конца 2023 года пройдут в Токио и Пекине.

Ювелиры в музеях

Подобно полотнам живописцев, ювелирные украшения получают прописку в музейных пространствах. Нередко даже постоянную. Ювелирный департамент Музея Виктории и Альберта в Лондоне владеет более чем 3 тыс. экспонатов, которые рассказывают историю ювелирного искусства от древности до наших дней: от ошейника эпохи позднего Бронзового века, найденного в Ирландии, до современной броши по дизайну Барбары Паганин. Музей декоративного искусства в Париже также обладает обширной ювелирной галереей, которая ежегодно пополняется новыми украшениями современных дизайнеров. А два года назад здесь прошла масштабная выставка-исследование «Картье и исламское искусство. Истоки современности». Первым ювелиром, удостоившимся персональной прижизненной выставки в музее, стал Жоэль Артур Розенталь (JAR): в 2013 году его необыкновенные украшения показали в Музее Метрополитен. В 2016 году Музеи Кремля провели экспозицию самого титулованного и прославленного русского ювелира Ильгиза Фазулзянова, виртуозного мастера по работе с эмалью. Еще один отечественный бренд, Epic Jewellery, является партнером Музея архитектуры имени Щусева: компания поддержала выставку «Фальконье: архитектор света», представив ювелирные украшения с камнями специально разработанной огранки, напоминающей стеклянные кирпичи швейцарского архитектора Гюстава Фальконье.

