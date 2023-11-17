В Севастополе уничтожили две противокорабельные ракеты «Нептун»

Двумя сбитыми в Севастополе воздушными целями оказались противокорабельные ракеты «Нептун». Их сбили около 10:40, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские ракеты обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО над акваторией Черного моря в Севастополе.

Воздушную тревогу в городе объявил в 10:47 губернатор Михаил Развожаев. В это же время морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение.

Глава региона сообщил, что в городе ПВО сбили две воздушные цели. Но какие именно, не уточнял.

Татьяна Ручкина

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