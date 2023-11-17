Глава СК РФ вновь затребовал доклад по нападению на чиновников Димитровграда

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральный аппарат о промежуточных итогах расследования нападения на чиновников Димитровграда. Он также отчитается о мере пресечения, избранной предполагаемому виновнику инцидента. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В настоящее время в социальных сетях распространена информация о том, что в Димитровграде нелегальный киоск, владелец которого облил бензином и чуть не сжег сотрудника местной администрации, продолжает работать»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ноябре текущего года во время рейда сотрудников администрации Димитровграда на местном рынке. Чиновников атаковал один из продавцов.

После этого было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и его оскорбления (ст. 319 УК РФ). СК РФ взял расследование на контроль.

Георгий Портнов