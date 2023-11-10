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СК РФ взял на контроль расследование нападения на чиновников Димитровграда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения на сотрудников администрации Димитровграда в Ульяновской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«В одном из телеграм-каналов сообщается о том, что при проведении контрольных мероприятий сотрудниками администрации Димитровграда с целью выявления точек незаконной торговли один из торговцев рынка напал на них»,— говорится в сообщении.

Региональное следствие возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ). Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области генерал-майор юстиции Сергей Михайлов доложит Александру Бастрыкину об обстоятельствах расследования.

Георгий Портнов

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