СК РФ взял на контроль расследование нападения на чиновников Димитровграда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения на сотрудников администрации Димитровграда в Ульяновской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«В одном из телеграм-каналов сообщается о том, что при проведении контрольных мероприятий сотрудниками администрации Димитровграда с целью выявления точек незаконной торговли один из торговцев рынка напал на них»,— говорится в сообщении.

Региональное следствие возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ). Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области генерал-майор юстиции Сергей Михайлов доложит Александру Бастрыкину об обстоятельствах расследования.

Георгий Портнов