ГК ЕКС просит вернуть в прокуратуру уголовное дело о мошенничестве

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 16 ноября огласил обвинительное заключение заместителю гендиректора АО «Группа компаний ЕКС» Роману Асабину и начальнику управления капремонта этого общества Петру Седельникову. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

ГК ЕКС по контракту с администрацией Нижнего Новгорода реконструировала крупнейший городской парк «Швейцария». Общая стоимость договора составила 3,74 млрд руб.

Следствие считает, что топ-менеджеры похитили при благоустройстве парка 39,4 млн руб., уложив более тонкие покрытия из резиновой крошки в нескольких зонах.

Чтобы смягчить сотрудникам меру пресечения и освободить их от содержания под стражей, компания заплатила городу 41,5 млн руб. – больше суммы инкриминируемого ущерба, однако чиновники от иска не отказались.

Роман Асабин и Петр Седельников признают вину частично и готовы давать показания. В чем заключается их вина, топ-менеджеры не пояснили.

Адвокаты требуют вернуть дело прокурору, поскольку считают, что обвинение в мошенничестве предъявлено незаконно. Защита утверждает, что факт хищения средств не доказан, как и то, что руководители компании использовали деньги в личных целях.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Резиновую крошку выгрузили в суд».

Роман Кряжев, Ирина Андреева