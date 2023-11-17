На слушаниях в Самаре только один человек выступил против строительства высоток

Слушания по вопросу строительства многоэтажных жилых домов прошли в Самаре. На них рассмотрели вопрос возведения высотных зданий в Ленинском районе города. Только один человек выступил против строительства на указанной территории. Голосов «за» на общественных обсуждениях не поступило. Заключение по итогам слушаний опубликовала городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под стройку рассматривалась территория в границах ул. Ленинской, Маяковского, бр. Коростелевых и Чкалова площадью 23,3 тыс. кв. м. Возвести здания на участке предлагала ППК «Фонд развития территорий».

По словам участницы публичных слушаний Илларионовой Е.В., на территории, которая рассматривается под застройку, «находится объект незавершенного строительства, предусматривающий здание высотой восемь-девять этажей». В связи с этим она призвала строить дома указанной этажности и «не уродовать город человейниками». По словам участницы слушаний, в Самаре нет «столько людей, способных покупать квартиры».

Ранее в Советском районе Самары предложили построить дом с минимумом паркомест. Под эти цели рассматривается земельный участок площадью 647 кв.м. в переулке Водников.

Георгий Портнов