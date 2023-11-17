Lamoda будет выявлять контрафакт вместе с системой «Честный знак»

Маркетплейс Lamoda усилит работу по выявлению поддельной продукции. Интернет-магазин подписал соглашение о сотрудничестве по противодействию контрафакту Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), сообщили в пресс-службе системы.

Благодаря совместной работе онлайн-площадка сможет в ускоренном формате обрабатывать запросы клиентов и пресекать появление подделок и некачественных товаров на сайте. Управляющий директор по корпоративному управлению Lamoda Татьяна Заячковская указала на деятельность по контролю качества продукции как на важное направление работы маркетплейса, так как покупатели должны быть уверены в онлайн-площадке для совершения покупок.

«Данное соглашение является логичным продолжением и усилением нашего постоянного сотрудничества с “Честным знаком”», — подчеркулана госпожа Заячковская.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЦРПТ готов к осуществлению эксперимента по маркировке косметической продукции и бытовой химии с 1 декабря.

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