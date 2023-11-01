Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии планируют ввести с 1 декабря

В России с 1 декабря планируют приступить к реализации эксперимента по маркировке косметической продукции и бытовой химии. Центр развития перспективных технологий выразил готовность к нему, сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Акт Правительства Российской Федерации подразумевает, что в эксперимент по маркировке продукции добавят средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. Сроки его действия определены до 28 февраля 2025 года.

«Пилотный проект бесплатный и добровольный для бизнеса, все расходы на его проведение мы возьмем на себя. Важно отметить, что эксперимент не повлияет на стоимость продукции. Цель пилотного проекта – протестировать технологический процесс работы с маркировкой косметической продукции и бытовой химии, а решение об обязательной маркировке будет принимать Правительство»,— заявил заместитель гендиректора ЦРПТ – Оператор государственной системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов.

Ранее «Ъ» писал, что Минпромторг планирует расширить список товаров, которые должны иметь маркировку, включив косметику, бытовую химию и корма для животных.

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