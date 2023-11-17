Государственный Русский музей и АФК «Система» подписали соглашение о продолжении долгосрочного сотрудничества. Корпорация является одним из главных партнеров музея с 2003 года. За 20 лет на реализацию различных проектов было направлено более 400 млн руб. Как заявил на церемонии подписания соглашения президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, сотрудничество не ограничивается исключительно спонсорской поддержкой. Оно включает активное развитие партнерства в сфере цифровизации музея, а также образовательных и просветительских проектов. Благотворительный фонд «Система» обращает внимание на важность поддержки инклюзивной музейной среды.

Онлайн-платформа Lamoda заключила с Центром развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») соглашение, направленное на противодействие контрафактной продукции, сообщает ТАСС. компания подключилась к механизму обработки жалоб покупателей, поданных через систему маркировки. В Центре развития технологий сообщили о подготовке соглашений с еще несколькими компаниями.

Mediascope расширит исследование телеаудитории, об этом РБК сообщил представитель компании. В Национальном рекламном альянсе, продающем почти всю телерекламу, информацию подтвердили. К измерению домашнего и дачного телепросмотра, просмотра телевизионного контента на мобильных устройствах добавятся данные об аудитории телевизионных рекламных блоков вне дома. Сюда относятся походы в гости, гостиницы, бары и спортклубы.