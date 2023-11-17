Мэр Новосибирска не стал комментировать инициативу главы Стрежевого по опросу жителей в соцсетях

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу главы города Стрежевого Валерия Дениченко, который на прошлой неделе в своем Telegram-канале попросил жителей проголосовать – стоит ли ему дальше занимать свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Что касается истории со Стрежевым, я внимательно следил, как, наверное, и все мои коллеги. Я не хочу комментировать. У меня правило такое – я коллег своих не комментирую», - сказал Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

Опрос мэр Стрежевого (Томская область) запустил 9 ноября. По его словам, к такому шагу его подтолкнуло недовольство жителей по поводу использования песка и соли на дорогах, чтобы предотвратить гололед.

«По всем параметрам выходит, что самый виноватый в городе человек – мэр. Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь?», - написал тогда Валерий Дениченко.

В голосовании приняли участие около 15 тыс. человек. Из них 53% посчитали, что мэру нужно продолжать свою работу. После этого господин Дениченко остановил голосование, пригласив всех недовольных «в комментарии».

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Александр Киселев