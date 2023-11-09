Мэр Стрежевого предложил жителям проголосовать в мессенджере, оставаться ли ему на посту

Глава городского округа Стрежевой (Томская область) Валерий Дениченко запустил в своем Telegram-канале голосование, в котором предложил жителям самим выбрать стоит ли ему дальше занимать свой пост. По словам мэра, по итогам опроса он примет решение. «Выберете первый пункт – завтра подам заявление», - заявил в Telegram-канале господин Дениченко.

К такому шагу, как написал сам глава Стрежевого, его подтолкнуло недовольство жителей по поводу использования песка и соли на дорогах, чтобы предотвратить гололед. «Каждый день мне в вину ставят все новые и новые факторы. Работа больницы, работа переправы, автобусов, поведение подростков и так далее. По всем параметрам выходит, что самый виноватый в городе человек – мэр. Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь? Меня прежняя работа более чем устраивала. Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место?», - написал мэр.

В голосовании приняли участие около 15 тыс. человек. Из них 53% считают, что мэру нужно продолжать свою работу. После этого мэр остановил голосование, пригласив всех недовольных «в комментарии».

По данным администрации Стрежевого, численность населения города по данным на 1 января 2022 года составляет 38,9 тыс. человек.

Валерий Дениченко занимает должность мэра Стрежвого с конца декабря 2021 года. До этого в августе 2008 года был назначен на пост заместителя мэра городского округа по экономике и финансам, начальника финансового управления администрации городского округа Стрежевой.

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Александр Киселев