Игорь Стародубцев возглавил ГКБ №7 в Ижевске

В столице Удмуртии городскую клиническую больницу №7 возглавил Игорь Стародубцев, сообщает пресс-служба учреждения. Господин Стародубцев работает в сфере 37 лет, а большую часть трудового пути он прошел в ГКБ №7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГКБ №7 Фото: пресс-служба ГКБ №7

Напомним, ранее учреждением руководила Алсу Ишниязова, которую назначили заместителем министра здравоохранения стала. В новой должности она займется вопросами развития материально-технической базы, цифровизацией и проектной деятельностью.