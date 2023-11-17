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Игорь Стародубцев возглавил ГКБ №7 в Ижевске

В столице Удмуртии городскую клиническую больницу №7 возглавил Игорь Стародубцев, сообщает пресс-служба учреждения. Господин Стародубцев работает в сфере 37 лет, а большую часть трудового пути он прошел в ГКБ №7.

Фото: пресс-служба ГКБ №7

Фото: пресс-служба ГКБ №7

Напомним, ранее учреждением руководила Алсу Ишниязова, которую назначили заместителем министра здравоохранения стала. В новой должности она займется вопросами развития материально-технической базы, цифровизацией и проектной деятельностью.

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