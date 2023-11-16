Замминистра здравоохранения Удмуртии назначили Алсу Ишниязову

В Удмуртии заместителем министра здравоохранения стала Алсу Ишниязова. В новой должности она займется вопросами развития материально-технической базы, цифровизацией и проектной деятельностью, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Госпожа Ишниязова работает в отрасли здравоохранения более 26 лет. Она прошла путь от санитарки и медицинской сестры до главного врача ГКБ №7. Имеет образование Ижевской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело», а также второе высшее образование по специальности «Менеджмент организации».

Как отметила Алсу Ишниязова, своей главной целью она считает эффективную организацию процессов для удобства пациентов и медицинских работников. «Я рада войти в команду минздрава Удмуртии, и буду делать все, чтобы мои знания и опыт помогли в решении самых насущных вопросов отрасли здравоохранения республики,— рассказала госпожа Ишниязова.