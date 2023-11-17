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Площадь бассейна в Темрюке составит 3 тысячи квадратных метров

Площадь двухэтажного здания плавательного бассейна в Темрюкском районе составит 3 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Стройплощадка бассейна в Темрюке

Стройплощадка бассейна в Темрюке

Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова

Стройплощадка бассейна в Темрюке

Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова

Вместе с подрядчиком глава района обсудил на строительной площадке возникающие вопросы, сроки и этапы реализации проекта. Бассейн построят на участке площадью 10 тыс. кв. м.

Территорию уже огородили и приступили к планировке. В ближайшее время начнутся работы по устройству технических проездов для тяжелой строительной техники.

На строительство бассейна выделили 292 млн руб. из краевого и районного бюджетов. Завершить строительство объекта планируют до конца 2024 года.

Татьяна Ручкина

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