Площадь бассейна в Темрюке составит 3 тысячи квадратных метров

Площадь двухэтажного здания плавательного бассейна в Темрюкском районе составит 3 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стройплощадка бассейна в Темрюке

Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова Стройплощадка бассейна в Темрюке

Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова

Вместе с подрядчиком глава района обсудил на строительной площадке возникающие вопросы, сроки и этапы реализации проекта. Бассейн построят на участке площадью 10 тыс. кв. м.

Территорию уже огородили и приступили к планировке. В ближайшее время начнутся работы по устройству технических проездов для тяжелой строительной техники.

На строительство бассейна выделили 292 млн руб. из краевого и районного бюджетов. Завершить строительство объекта планируют до конца 2024 года.

Татьяна Ручкина

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