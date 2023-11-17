Генконсульство Белоруссии в Екатеринбурге откроют к апрелю

До 1 апреля 2024 года в Екатеринбурге планируют открыть генеральное консульство Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики. К этому времени в городе закроют отделение посольства.

По данным ТАСС, консульский округ будет включит в себя Пермский край, Курганскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Для сотрудников правительству Свердловской области рекомендуется выделить служебные и жилые помещения в аренду или в приобретение в собственность Белоруссии. Правительство республики объявило о планах открытия генконсульств в разных городах России в октябре. Кроме Екатеринбурга, их хотят открыть в Ростове-на-Дону, Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Уже работает генконсульство в Санкт-Петербурге.

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Ирина Пичурина