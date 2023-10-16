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Коммерсантъ FM
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Белоруссия намерена открыть в России новые генконсульства

Белоруссия в ближайшее время откроет в России несколько генконсульств, сообщил посол в РФ Дмитрий Крутой. В планах Минска — открыть 20 отделений посольства, которые в будущем могли бы стать консульствами.

Как объяснил посол, генконсульство — это «более статусная структура, чем обычное отделение посольства». По его словам, к ним «лучше отношение на местном уровне.

«Три первых наших генконсульства — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Одно открыто, два вот-вот уже на подходе»,— сказал господин Крутой телеканалу «Беларусь 1». Следующие три генконсульства будут открыты в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Посольство Белоруссии ставит задачей удвоить число своих отделений. Сейчас в среднем на одно отделение приходится 7–10 регионов. Господин Крутой хочет открыть 20 отделений, каждое из которых сможет охватить 3–4 российских региона. «Это оптимальная схема с учетом нынешнего уровня наших отношений»,— считает господин Крутой.

Леонид Уварчев

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