Заксобрание Бурятии разрешило эвтаназию безнадзорных животных

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, который разрешает эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированное животное должны признать «невостребованным» (его не забирают из пункта временного содержания за 30 дней). Эвтаназия разрешается и в ряде других случаяев. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе хурала.

Проводить эвтаназию бездомного животного разрешено, если:

оно испытывает непереносимые физические страдания;

у него неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью;

у животного диагностировали болезнь, опасную для человека или других животных;

животное представляет опасность для человека и демонстрирует признаки немотивированной агрессивности;

животное напало на человека (этот факт должен быть доказан заявлением пострадавшего и принявших его организаций);

животное признали «невостребованным»: то есть в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания его не забрали физические или юридические лица.

Если животное чипировано или имеет жетон, после трех дней в пункте временного содержания его отправят в приют на 60 дней для поиска прежних или новых хозяев. Приюты могут содержать безнадзорных животных без ограничений по времени за свой счет.

В пояснительной записке говорится, что умерщвление животных без владельцев разрешили, поскольку действующая сейчас система «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» имеет «целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат». Утверждается, что поправки будут способствовать обеспечению безопасности населения, а также «гуманному обращению с животными, что позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения».

Замначальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин говорил в октябре этого года, что ежедневно на улицах Улан-Удэ происходит до двух нападений собак на людей.

В июле в России приняли федеральный закон, который разрешает регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. Обсуждение поправок началось после того, как в апреле стая бродячих собак насмерть загрызла второклассника Максима, который гулял у своего дома на окраине Оренбурга.

Анастасия Ларина