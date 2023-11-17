В Сочи поднявшаяся река Шахе смыла частный дом

Вечером 16 ноября в Сочи река Шахе подошла на опасное расстояние к домам. Из-за этого в поселок Головинка направили сотрудников службы спасения, сообщили в МЦУ города. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что один дом оказался полностью в реке.

В ведомстве подчеркнули, что при возникновении угрозы подтопления жителям предложат эвакуироваться.

Вечером 16 ноября, по данным ведомства, подъема уровня рек в Сочи не наблюдалось. Ситуацию мониторят спасатели.

Дорогу на территории Сочинского национального парка очистили от грязи. Как сообщили в МЦУ города, проезд восстановлен.

Днем 16 ноября из-за прошедших ливней и переувлажнения грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень. Грунт блокировал проезд к частным домам.

Татьяна Ручкина

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