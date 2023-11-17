Рядом со школой в Красноярском крае заметили прогуливающегося медведя

В городе Кедровый Красноярского края возле одной из местных школ были обнаружены следы медведя, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Нелли Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«Прибывшая по вызову полиция подтвердила факт нахождения медведя на территории образовательного учреждения», - заявила госпожа Соловьева.

В связи с этим руководство школы обязали усилить контроль за прилегающей территорией, в том числе с помощью установленного видеонаблюдения. Полиция организует дополнительные рейды в тех местах, где хищник потенциально может появиться.

«В связи с поступающими вопросами поясняю, что в случае появления медведя в черте городского округа либо населенного пункта обезвредить животное, угрожающее жизни и здоровью граждан, имеют право только сотрудники полиции», - уточнила глава города.

В конце октября мэрия Красноярска ввела режим повышенной готовности из-за появление медведей в черте города. Прогулки косолапога попали на видеокамеры.Сотрудники полиции ведут патрулирование улиц краевого центра. Ранее медведи никогда не появлялись в центре городской застройки. По словам эксперта, хищники, как правило, появляются в городской черте потому, что не могут добывать пищу в дикой природе.

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Александр Киселев