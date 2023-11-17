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В Тольятти выявлена группа организаторов незаконной миграции

Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу об организации незаконной миграции в составе орггруппы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Его фигурантами стали четыре человека. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, двое обвиняемых подыскивали женщин среди гражданок РФ, готовых за деньги вступить в фиктивный брак. Другие подсудимые системно информировали иностранцев о возможности получения в упрощенном порядке разрешения на временное пребывание в России и находили желающих получить таким способом миграционные документы.

По указанной схеме пятеро иностранцев на основании фиктивных браков получили разрешение на временное проживание в РФ. Было возбуждено уголовное дело.

После этого прокуратура района оспорила пять актов гражданского состояния, суд признал их недействительными. Решения вступили в законную силу.

Суд приговорил четырех фигурантов дела к лишению свободы: двух из них – к двум годам и четырем месяцам и двух – к двум годам шести месяцам колонии. С учетом рецидива одному из подсудимых определено отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. Остальные будут содержаться в колонии общего режима.

Ранее в Самаре суд признал директора ООО «Универсалстрой» и сотрудника этой компании виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Следствие считает, что они заработали на постановке иностранцев на учет около пяти млн руб.

Георгий Портнов

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