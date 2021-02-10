В Самарской области сотрудники компании заработали на незаконной постановке мигрантов на учет около 5 млн рублей

Советский районный суд Самары признал директора ООО «Универсалстрой» и сотрудника этой компании виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Силовики выяснили, что с января по ноябрь 2018 года обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории России около 840 иностранных граждан. По информации правоохранителей, руководитель и сотрудник компании находили желающих легализоваться в стране на длительный срок.

После этого с мигрантами подписывались фиктивные трудовые договора на срок до одного года, считают силовики. Благодаря этому иностранцы могли встать на миграционный учет.

В общей сложности обвиняемые заработали на это почти 5 млн руб., сообщает источник. По этому факту в феврале минувшего года было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил руководителя и сотрудника компании к разным видам наказаний.

Георгий Портнов