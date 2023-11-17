СКР начал проверку реабилитационного центра в Новосибирской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки информации о нарушении прав постояльцев реабилитационного центра в под Искитимом Новосибирской области. Ранее в соцсетх была распространена информация, что пациенты центра содержатся в ненадлежащих условиях.

Следственными органами была начата проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В марте новосибирский суд вынес приговор организаторам реабилитационного центра, обвиняемых в похищении 25 человек.

Согласно обвинению, руководитель организации похищал людей с алкогольной или наркотической зависимостью, силой удерживал их в реабилитационном центре, получая от родственников постояльцев денежное вознаграждение на их содержание. Приговор был вынесен шести участникам преступной группы. Всем им назначили условные сроки.

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Оксана Павлова