Прокуратура отсудила у УСК «Сибиряк» территорию бывшего Комбайнового завода

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования прокуратуры региона о возврате в собственность РФ земельного участка строительной компании «Сибиряк». «Иск удовлетворить полностью», – сообщается на сайте суда.

Речь идет об участке площадью 55 га земли в центральной части Красноярска. Компания приобрела эту землю в 2017 году в рамках банкротства Красноярского завода комбайнов (КЗК). На этой территории «Сибиряк» строит жилой микрорайон «Новоостровский».

Заявление в суд прокуратура подала в декабре прошлого года. По оценкам ведомства, территория завода является федеральной собственностью. Однако муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее без согласия правообладателя. Нарушения были допущены не в момент передачи права собственности застройщику, а при приватизации земли заводом.

Ранее «Сибиряк» сообщал, что инвестиции в строительство микрорайона составят 75 млрд руб. По данным портала Дом.РФ, на декабрь 2022 год в эксплуатацию был введен один дом ЖК «Новоостровский», в планах на 2025-й и 2027 год еще две очереди, каждая — по два дома.

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Оксана Павлова