Суд в США приговорил россиянку Семенову к отбытому сроку заключения, ее отпустят

Суд Восточного округа Техаса приговорил гражданку РФ Наталью Семенову, арестованную в рамках дела о производстве наркотиков, к уже отбытому ею сроку нахождения под стражей. Ожидается, что вскоре ее отпустят на свободу, заявил ТАСС ее адвокат Алексей Тарасов.

Сроки ее выхода зависят от того, насколько быстро закончат процедуры по ее освобождению. Господин Тарасов рассчитывает, что «это может произойти самое позднее в понедельник», 20 ноября. «Судья Кэмпбелл Баркер вынес приговор гражданке России Наталье Семеновой в форме отбытого срока заключения, который на данный момент составляет 8 месяцев и 24 дня»,— уточнил адвокат.

После освобождения 67-летней россиянки американские миграционные службы рассмотрят вопрос о ее депортации. Женщина живет в США с 2009 года — с момента, как она вышла замуж за 81-летнего американца Рассела Рота, который также является фигурантом дела. Приговор ему вынесут позднее.

«Наталья утверждает, что в конечном счете она стремится вернуться в Россию, у нее до сих пор жива мама, которой 87 лет, они сами из Ставропольского края»,— добавил Алексей Тарасов.

Наталья Семенова была задержана в феврале. Прокуратура вменяла россиянке преступный сговор и пособничество в производстве наркотиков, ей грозило до 10 лет тюрьмы. Госпожа Семенова не признала вину ни по одному пункту. Вместе с нею и ее мужем задержали еще трех россиянин и трех гражданин Боливии. При обысках у них было изъято 450 кг марихуаны.

Лаура Кеффер