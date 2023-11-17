Сборная Словакии досрочно вышла в финальную часть Евро-2024

Сборная Словакии обыграла команду Исландии и досрочно прошла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча группы J состоялась в Братиславе и закончилась со счетом 4:2 в пользу словаков.

В составе хозяев голы забили Юрай Куцка (30), Ондрей Дуда (36, пенальти), Лукас Хараслин оформил дубль (47; 55). В команде гостей забили Орри Оскарссон (17) и Андри Гудьонсен (74).

Словакия занимает второе место в группе J с 19 очками. Лидером группы является сборная Португалии (27 очков). Также в группу входят команды Люксембурга (14 очков), Исландии (10 очков), Боснии и Герцеговины (9 очков) и Лихтенштейна (ноль очков).

Лаура Кеффер