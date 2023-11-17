Ярославские следователи возбудили дело из-за ДТП с рейсовым автобусом

СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело после аварии с пассажирским рейсовым автобусом в Борисоглебском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Борисоглебском районе

Фото: Прокуратура Ярославской области Авария в Борисоглебском районе

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 16 ноября около 18:50 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет. В автобусе находились четыре пассажира: женщина, мужчина и две девочки 2006 и 2007 годов рождения. Все они доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

«Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)»,— говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова