Ярославские следователи возбудили дело из-за ДТП с рейсовым автобусом
СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело после аварии с пассажирским рейсовым автобусом в Борисоглебском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Авария в Борисоглебском районе
Фото: Прокуратура Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 16 ноября около 18:50 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет. В автобусе находились четыре пассажира: женщина, мужчина и две девочки 2006 и 2007 годов рождения. Все они доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
«Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)»,— говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.