В Ярославской области пассажиры пострадали в аварии рейсового автобуса

В Ярославской области 16 ноября около 18:50 в Борисоглебском районе пассажирский рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет, пострадали пассажиры. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Борисоглебском районе

Фото: Прокуратура Ярославской области Авария в Борисоглебском районе

Фото: Прокуратура Ярославской области

В автобусе находились четыре пассажира: женщина, мужчина и две девочки 2006 и 2007 годов рождения. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Автобус следовал в поселок Борисоглебский, авария произошла на выезде из села Яковцево. По предварительной информации, водитель 1961 года рождения не справился с управлением.

На место происшествия помимо сотрудников полиции выезжал прокурор Борисоглебского района Евгений Маймистов, сообщили в областной прокуратуре. Прокуратура проводит проверку, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Антон Голицын