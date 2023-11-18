Новое явление святого Антония

Сегодня в театре «Современник» на Другой сцене состоится премьера спектакля по пьесе Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония» в постановке режиссера Александра Назарова. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.

Выбор театром этого названия не может не привлечь к себе особого зрительского внимания. Дело в том, что написанное в 1903 году и потом не раз переработанное автором «Чудо святого Антония» — пьеса, особенная для российской сцены. Пожалуй, даже на родине Метерлинка она не имеет такого важного бэкграунда, как в России.

История о том, как буржуазное семейство после смерти одной богатой дамы делит ее наследство, но появление святого Антония заметно меняет их планы, привлекла внимание великих российских режиссеров больше ста лет назад. Первым еще в 1906 году «Чудо святого Антония» поставил Всеволод Мейерхольд с участием Веры Комиссаржевской — это была сатира, обличающая потерявшую всякий стыд буржуазию.

Два раза к пьесе Метерлинка обращался Евгений Вахтангов. И если первый раз, в 1918 году, его работа была проникнута духом романтического пафоса, хотя по жанру была решена как бытовая комедия, то всего через три года Вахтангов поставил «Чудо святого Антония» как острый трагический гротеск. Именно этим спектаклем в ноябре 1921 года открылась вахтанговская студия, которая затем, уже после смерти режиссера, в середине 1920-х стала Театром имени Вахтангова. В самом конце прошлого века другой театральный классик, Петр Фоменко, вернул сатирическую драму Метерлинка на вахтанговскую сцену, перенеся действие пьесы в Париж и насытив спектакль яркими, подчас карикатурными мотивами.

Конечно, были и другие постановки «Чуда святого Антония» на русской сцене, но решение поставить пьесу Метерлинка означает как бы «переприсвоение» текста — он словно наконец-то вырывается из исключительно вахтанговской «юрисдикции». Режиссер Александр Назаров определил жанр своего спектакля как «мистический фарс», и одним из интересных вопросов кажется, как новая постановка обходится с мотивом антирелигиозной сатиры, которая, бесспорно, присутствует в пьесе, но сегодня на российской сцене оказалась в зоне риска.

Исторический контекст постановки отчасти задает и общую тему сезона «Современника», в котором взгляд назад, в прошлое театра, играет значительную роль. Прежде всего это обусловлено 90-летием со дня рождения Галины Волчек, руководившей театром без малого полвека. К юбилею в фойе обеих сцен «Современника» открыты выставки. Весной планируют провести фестиваль студенческих спектаклей «Неформат» — это слово для цикла самостоятельных работ тоже было придумано Волчек. Ну а кульминацией мемориального сезона должна стать премьера спектакля-посвящения. Она пройдет в день рождения Галины Волчек, 19 декабря. Ко всему этому можно присоединить и новую режиссерскую работу Гарика Сукачева — спектакль «САШАШИШИН» по книге Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Сукачев был одним из тех молодых артистов «со стороны», которых Волчек приглашала в театр, чтобы обновлять его репертуар и привлекать новых зрителей.

Косвенным образом прошлому театра «кланяется» и программа, вроде бы посвященная будущему. «Хочу как О.Н.» — так называется режиссерская лаборатория театра, где под инициалами подразумевается основатель театра Олег Ефремов. Именно из этой лаборатории выйдет еще несколько премьер текущего сезона, в частности «Здесь живут люди» по пьесе Атола Фугарда в постановке Гульназ Балпеисовой и «Над пропастью во ржи» по роману Джерома Сэлинджера в постановке Лейлы Абу-аль-Кишек. Завершиться сезон должен «большой классикой» — Петр Шерешевский работает над инсценировкой «Анны Карениной».