Nitto ATP Finals в Турине (Италия). Групповой этап

Призовой фонд — $15 млн

Красная группа. Второй тур. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Андрей Рублев (Россия, 5) 7:5, 6:2. Даниил Медведев (Россия, 3)—Александр Зверев (Германия, 7) 7:6 (9:7), 6:4.

Положение в группе

И В П С Г

1. Медведев 2 2 0 4:0 25:16

2. Зверев 2 1 1 2:3 28:27

3. Алькарас 2 1 1 3:2 27:25

4. Рублев 2 0 2 0:4 13:25

Зеленая группа. Третий тур. Новак Джокович (Сербия, 1)—Хуберт Хуркач (Польша, 9) 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

И В П С Г

1. Джокович 3 2 1 5:4 54:49

2. Синнер 2 2 0 4:1 32:26

3. Руне 2 1 1 3:2 16:19

4. Хуркач 1 0 1 1:2 13:17

5. Циципас 2 0 2 0:4 8:12

Хуркач заменил снявшегося с турнира из-за травмы Циципаса. Матч Янник Синнер (Италия, 4)—Хольгер Руне (Дания, 8) завершился после подписания номера в печать.

Медведев и Синнер вышли в 1/2 финала.