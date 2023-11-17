Фармзавод забуксовал в Чертаново

Индийская фармкомпания Jodas Expoim почти два года не может начать строительство на юге Москвы на месте недействующего завода фарфоровых изделий своего первого в РФ предприятия по выпуску онкопрепаратов стоимостью свыше 4 млрд руб. Чиновники затягивают процедуры согласования проекта, о чем компания сообщила мэру Сергею Собянину, попросив его ускорить процесс. Другие фармпроизводители создают свои мощности в принадлежащем мэрии технополисе «Москва», где, по их словам, все разрешения выдаются оперативно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо директора принадлежащего Jodas Expoim «Омни-Сервиса» Шаши Шанкара Парсада Сингха от 10 ноября на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором сообщается о затягивании сроков согласования разрешительной документации на строительство производства со стороны Москомархитектуры (МКА). Это ведомство, как сообщает компания, «продолжает безосновательно препятствовать» в выдаче разрешения. Там указывают, что с августа 2023 года не могут согласовать архитектурно-градостроительное решение (АГР), без которого нельзя согласовать начало строительства.

«Омни-Сервис» пишет, что на последнем совещании в МКА 10 ноября представитель ведомства заявил, что заявка компании на согласование АГР не рассмотрена в нужный срок из-за технического сбоя, и потребовал подать ее снова — в четвертый раз. Компания просит Сергея Собянина ускорить процесс согласования. В Москомархитектуре и пресс-службе мэра на запрос “Ъ” не ответили.

В российском представительстве Jodas Expoim сообщили “Ъ”, что в начале 2022 года приобрели «Омни-Сервис», на балансе которого находится недостроенное производство фарфоровых изделий общей площадью 7,5 тыс. кв. м в Чертаново на юге Москвы. Там добавили, что еще во втором квартале 2022 года заключили предварительный договор с подрядчиками, которые должны достроить объект и подключить его к инженерным сетям.

«Омни-Сервис» планировал начать строительство завода и склада в конце 2022 года, а запустить производство — в 2024-м. Предполагается, что структура Jodas Expoim будет производить на предприятии онкопрепараты и биоаналоги — 500 тыс. флаконов жидких форм и 11,3 млн таблеток и капсул в год. Планируемый объем инвестиций — 4,36 млрд руб.

Затягивание сроков старта проекта гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет рассогласованностью внутри профильных департаментов мэрии. Это может стать сдерживающим фактором для фармкомпаний, рассматривающих возможность создания своих производств в Москве. В последние годы инвесторы больше предпочитают создавать фармпроизводства с нуля, а не перестраивать существующие предприятия, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В то же время в последние годы столичные власти постоянно говорят о поддержке инициатив по созданию в городе новых фармпроизводств. За это время ряд компаний, включая «Р-Фарм», «Биокад», «Брайт Вэй Индастриз», «Онкотаргет», действительно создали свои мощности, но в технополисе «Москва», подконтрольном мэрии. В «Биокаде» сообщили “Ъ”, что получили разрешение на строительство своего завода в технопарке в короткие сроки и его возведение завершено вовремя.

Объект в Москве должен стать первым заводом Jodas Expoim в России. На ее российскую «дочку» зарегистрировано, по данным госреестра лекарственных средств, 80 препаратов, производимых в Индии. У самой Jodas Expoim сейчас три завода по всему миру и планируется открытие еще пяти, включая два в РФ (помимо Москвы в подмосковном Воскресенске), сообщили в компании. Там говорят, что в подмосковный завод по производству противомикробных, рентгеноконтрастных препаратов и других средств интенсивной терапии готовы вложить 4,3 млрд руб.

Проработка проектов Jodas Expoim в РФ, вероятно, началась еще до военных действий на Украине, но это не отменяет общего понимания фармпроизводителями из дружественных стран перспектив локализации производства в России, считает Николай Беспалов. По мнению господина Шуляка, иностранных фармкомпаний подталкивают к локализации в РФ запускаемый принцип «второй лишний», когда при госзакупках предпочтение будет отдаваться выпускаемым внутри страны препаратам.

Полина Гриценко