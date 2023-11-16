Перевозчик Ecolines отменяет автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки

В погранслужбе Финляндии подтвердили техническое закрытие государственной границы с Россией в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября. Об этом сообщил генеральный директор транспортной компании Ecolines Rus Андрей Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Это означает, что ни одно транспортное средство на любых номерах не сможет проехать через все четыре погранперехода»,— цитирует господина Волкова «Фонтанка».

Таким образом, отметил топ-менеджер компании-перевозчика, последние рейсы из Хельсинки и из Петербурга состоятся 17 октября в 14:00.

По его словам, люди, которые купили билеты, пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором. При этом через сайт компании можно поменять билет на направление Таллин — Петербург, однако добираться до эстонской столицы придется самостоятельно. «Система перерегистрации билетов будет работать, мы будем делать все возможное, чтобы нарастить количество рейсов»,— пообещал господин Волков.

«Ъ-СПб» писал, что ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября.

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