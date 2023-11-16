В Петербурге для городских очередников восстановили наемный дом на Тамбовской улице

В Санкт-Петербурге капитально отремонтировали жилое здание на тамбовской улице, 38 лит. А. Оно будет использоваться в качестве наемного дома социального использования, квартиры в котором находятся в собственности города и предоставляются очередникам по договору найма.

Как сообщили 16 ноября в пресс-службе Смольного, в рамках капремонта в доме восстановили кровлю, фасад, межэтажные перекрытия, инженерные сети. Также были произведены работы по устройству пожарной сигнализации. Дом оснастили системами телевидения, оповещения, радиофикации, домофонии.

Кроме этого, для введения в эксплуатацию здания были выполнены работы по разработке проекта перепланировки и переустройства жилых помещений квартир. Теперь в нем расположено 14 квартир, которые смогут заселить городские очередники.

В городской администрации напомнили, что в настоящий момент в Петербурге уже действуют 7 наемных домов, из которых 4 многоквартирных дома нового строительства и 3 многоквартирных дома после капитального ремонта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по планам Смольного, квартиры в Петербурге в 2023 году должны получить более 2 тысяч очередников.

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